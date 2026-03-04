    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNabaltec AktievorwärtsNachrichten zu Nabaltec
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nabaltec AG: Earnings Call für Investoren am 30.04.2026

    NuWays veranstaltet am 30.04.2026 um 11:00 Uhr einen Earnings Call mit Johannes Heckmann, null und Günther Spitzer, null der Nabaltec AG. Die Teilnahme ist kostenlos.

    Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit der Nabaltec AG. Johannes Heckmann (CEO) wird die wichtigsten Highlights aus dem vierten Quartal 2025 der Nabaltec AG erläutern.

    Unternehmen: Nabaltec AG
    Datum: 30.04.2026 11:00 Uhr
    Speaker: Johannes Heckmann, null und Günther Spitzer, null


    Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/q4-2025-highlights-IoT6XZ7

    +++

    Über Nabaltec AG:

    Nabaltec ist ein führender Hersteller umweltfreundlicher, ungiftiger Flammschutzmittel, die in Kunststoffen und industriellen Anwendungen verwendet werden. Mit seinem Produktsortiment ist das Unternehmen in globalen Wachstumsmärkten gut positioniert, die durch eine zunehmend strengere Regulierung geprägt sind. Mit Böhmiten (Beschichtungslösung für EV-Batterien) und seinem Gap Filler (Klebstoff-Anwendungen für EV-Batterien) sollte das Unternehmen von der Elektrifizierung der Automobilindustrie profitieren. Nabaltec betreibt Produktionsstätten in Deutschland und den USA.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von NuWays AG
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nabaltec AG: Earnings Call für Investoren am 30.04.2026 NuWays veranstaltet am 30.04.2026 um 11:00 Uhr einen Earnings Call mit Johannes Heckmann, null und Günther Spitzer, null der Nabaltec AG. Die Teilnahme ist kostenlos.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     