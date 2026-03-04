Raffinerien vor Produktionsdrosselung: Kommt jetzt Öl aus Brasilien & USA?

Lieferungen könnten auch aus Brasilien, Westafrika und den USA kommen. Indonesien hat am Dienstag erst angekündigt, seine Rohölimporte aus den USA zu erhöhen . Das Problem ist, dass solche Lieferungen normalerweise mehr als einen Monat benötigen, um Asien zu erreichen. Dazu haben die stark gestiegenen Frachtraten diese Transporte verteuert, so Händler. Weil die Produktion im Laufe der Jahre zurückgegangen ist, ist das Angebot innerhalb der Region begrenzt.

Asiatische Raffinerien werden aufgrund der fehlenden Ersatzlieferungen, die nach dem Stillstand des Schiffsverkehrs im Golf dringend benötigt werden, voraussichtlich bald ihre Produktion drosseln, wie vier Händler und drei Analysten mitteilten. Asien ist die größte Ölverbrauchsregion der Welt und bezieht 60 Prozent ihres Öls von Produzenten aus dem Nahen Osten, wie Reuters berichtet.

Samuel Kong, leitender Ölanalyst beim Beratungsunternehmen FGE NexantECA, sagte: "Für Raffinerien in Asien gibt es nicht viele praktikable, kurzfristige Alternativen, während Rohöl aus dem Westen angesichts der langen Transportzeit nur dann sinnvoll sein könnte, wenn die Unterbrechung der Lieferketten länger andauert." Händler teilten mit, dass es nur wenige Angebote für Öl aus Brasilien und Westafrika gab. Als Grund hierfür wurde genannt, dass die Lieferanten vor hohen Frachtraten und fehlender Marktrichtung zurückschreckten.

Angebote für brasilianisches Leichtöl, das nach China geliefert wird, seien knapp und hätten sich auf 13 bis 14 US-Dollar pro Barrel über dem ICE Brent-Preis erhöht, verglichen mit einem Aufschlag von 2 bis 3 US-Dollar vor dem Konflikt, teilten zwei weitere Händler mit. Auch für schnell verfügbare Rohstoffe aus dem Nahen Osten, die nach China geliefert wurden, wurden ähnliche Aufschläge gezahlt, die deutlich über dem Niveau vor dem Nahostkonflikt lagen.

Die Rate für einen sehr großen Rohöltanker, der 2 Millionen Barrel Rohöl von der US-Golfküste nach China transportieren soll, stieg am Dienstag auf 22,5 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zu vergangenem Freitag entspricht. Zudem hat Japans zweitgrößter Raffineriebetreiber Idemitsu Kosan am Montag zwei Millionen Barrel West Texas Intermediate Rohöl von SK Energy mit Liefertermin Juni gekauft, wie zwei Händler mitteilten.

Außerdem werden indische Raffinerien, die zu den am stärksten von Lieferengpässen aus der Golfregion betroffenen gehören, alle Optionen prüfen, sollte die Krise länger als 10 bis 15 Tage andauern und falls Neu-Delhi zustimmt. Zu den Optionen gehört auch russisches Öl, wie zwei Quellen aus Unternehmen mitteilten.

June Goh, leitende Analystin bei Sparta Commodities sagte dazu: "Um die Raffineriekapazitäten so lange aufrechtzuerhalten, bis die Lagerbestände aufgebraucht sind oder wieder Öl aus der Straße von Hormus fließt, werden Produktionskürzungen notwendig sein.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion