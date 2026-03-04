Pulverfass Hormus: Droht der 100-Dollar-Schock beim Öl?

Nachdem die iranischen Revolutionsgarden die "vollständige Kontrolle" über die Passage meldeten, kletterte der Preis für Brent-Rohöl auf 84,38 US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 3,5 Prozent. Auch die US-Sorte West Texas Intermediate verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 76,76 US-Dollar.

Die Ölpreise steigen auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr, wie MarketWatch berichtet. Der eskalierende Konflikt im Iran schürt neue Sorgen um die globale Versorgung. Im Fokus steht die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt.

Goldman sieht 100 US-Dollar als möglich

Analysten von Goldman Sachs um Rohstoffchef Daan Struyven schlagen Alarm. Sollte das Ölvolumen durch die Straße von Hormus weitere fünf Wochen auf dem aktuellen Niveau verharren, könnte Brent auf 100 US-Dollar je Barrel steigen.

Ein solcher Preis sei nötig, um Lagerbestände vor einem kritischen Rückgang zu bewahren. Als "kritisch niedrige Werte" definieren die Strategen rund 2,6 Millionen Barrel. Das ist der tiefste Stand der kommerziellen Lagerbestände aus dem Jahr 2022.

Die Experten warnen zudem: "Die Preissteigerungen könnten in Bezug auf die Dauer der Störung sogar noch stärker nichtlinear sein, als unsere Schätzungen vermuten lassen, da längere Störungen die Zeit zwischen der Wiederaufnahme und der vollständigen Hochlaufphase der Produktion verlängern können."

Goldman hob seine Prognose für das zweite Quartal an. Der durchschnittliche Brent-Preis steigt um 10 US-Dollar auf 76 US-Dollar. Für West Texas Intermediate erhöht die Bank ihre Schätzung um 9 US-Dollar auf 71 US-Dollar. Grund seien "erhebliche Störungen im März in Hormuz" mit geschätzten Produktionsausfällen von rund 200.000 Barrel Rohöl aus dem Nahen Osten.

Auch JPMorgan warnt vor Eskalation

Bereits zuvor hatte JPMorgan Chase deutlich höhere Preise ins Spiel gebracht. Die Strategen um Natasha Kaneva sehen Brent im Extremfall zwischen 100 und 120 US-Dollar.

"Wir schätzen, dass die Ölproduzenten am Golf ihre Lagerkapazitäten erschöpfen und gezwungen sein würden, die Produktion einzustellen, sollte der Konflikt länger als drei Wochen andauern. In diesem Szenario könnte Brent in einer Spanne von 100 bis 120 gehandelt werden. Angesichts des Zeitrahmens dieser Unwägbarkeiten nehmen wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderungen an unserer bestehenden Preisprognose vor", heißt es in einer Mitteilung.

Die jüngsten Angriffe auf die Raffinerie Ras Tanura in Saudi-Arabien verschärfen die Lage zusätzlich. Neben der Unsicherheit rund um den Iran verweisen die Banken auch auf den anhaltenden Krieg Russlands gegen die Ukraine als Preistreiber.

Die Märkte stehen damit vor einer heiklen Phase. Bleibt die Straße von Hormus blockiert, droht ein neuer Ölpreisschock.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion