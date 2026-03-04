    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Rhenser Mineralbrunnen meldet Insolvenz an

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    RHENS/KOBLENZ (dpa-AFX) - Die Rhenser Mineralbrunnen GmbH hat Insolvenz angemeldet. Gründe seien unter anderem gestiegene Transportkosten und eine Kaufzurückhaltung der Konsumenten, teilte der kaufmännische Leiter, Christian Kolb, in Rhens mit. Dies habe zu einer finanziellen Schieflage geführt. Seit 1862 füllt das Traditionsunternehmen in Rhens Mineralwasser ab.

    Der Betrieb laufe nach dem Insolvenzantrag beim Amtsgericht Koblenz uneingeschränkt weiter, teilte das Unternehmen mit. Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters ist es das Ziel, den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und die Voraussetzungen "für eine nachhaltige Fortführung des Unternehmens" zu schaffen.

    Die Löhne und Gehälter der rund 140 Beschäftigten seien über das Insolvenzgeld für die Monate März, April und Mai gesichert. Im Jahr 2016 hatte das Unternehmen ein Eigenverwaltungsverfahren durchlaufen. Damals sei es gelungen, den Mineralbrunnen erfolgreich zu restrukturieren, hieß es./rtt/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
