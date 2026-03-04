    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy

    Bittere Pille für Anleger

    829 Aufrufe 829 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktie rauscht 20 Prozent ab: Redcare Pharmacy enttäuscht mit neuen 2026-Zielen

    Redcare Pharmacy enttäuscht die Erwartungen für 2026 mit einer vorsichtigen Prognose. Das Unternehmen rechnet mit niedrigeren Margen und schwächerem Wachstum bei den Non-Rx-Umsätzen.

    Bittere Pille für Anleger - Aktie rauscht 20 Prozent ab: Redcare Pharmacy enttäuscht mit neuen 2026-Zielen
    Foto: Sheldon Cooper - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Der Online-Apothekenbetreiber Redcare Pharmacy hat für das Jahr 2026 enttäuschende Aussichten veröffentlicht, die deutlich unter den Marktprognosen liegen. Nach einem kräftigen Umsatzwachstum in 2025 schwächte sich die Rentabilität des Unternehmens in den letzten Monaten deutlich ab, was die Ziele für das kommende Jahr drückte.

    Die Redcare-Aktie erlebt am Mittwoch einen rabenschwarzen Tag, verliert fast 20 Prozent und fällt auf den niedrigsten Stand seit mehr als 3 Jahren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Redcare Pharmacy N.V.!
    Long
    57,43€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 13,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    64,12€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 13,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im vierten Quartal 2025 stieg der Umsatz mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) um 60 Prozent auf 155 Millionen Euro, was jedoch mit einem Rückgang der EBITDA-Marge auf nur 1,6 Prozent einherging. Das Unternehmen hatte diese Zahl deutlich höher erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Bruttogewinnmarge um 110 Basispunkte auf 21,2 Prozent, was vor allem durch die zunehmende Gewichtung von Rx-Produkten bedingt war.

    Trotz der starken Kundengewinnung, die 200.000 neue Kunden im vierten Quartal einbrachte, ist die Rentabilität des Unternehmens belastet. Das bereinigte EBITDA lag mit 13 Millionen Euro weit unter den Erwartungen von 20 Millionen Euro. Im Segment DACH konnte das Unternehmen zwar ein Plus von 17 Prozent bei den internationalen Umsätzen erzielen, doch auch hier zeigte sich eine spürbare Verlangsamung im Wachstum im Vergleich zu den Vorquartalen.

    Redcare Pharmacy

    -19,37 %
    -21,62 %
    -18,58 %
    -23,12 %
    -60,68 %
    -34,08 %
    -69,58 %
    +56,58 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94

    Die Unternehmensführung passte die Prognose für 2026 an. Statt des ursprünglich angestrebten Wachstums von 16 Prozent im Non-Rx-Bereich rechnet man nun mit einem deutlich schwächeren Zuwachs von 8 bis 10 Prozent. Der Umsatz aus dem deutschen Rx-Markt wird zwar voraussichtlich auf 670 Millionen Euro ansteigen, was einem Wachstum von 33 Prozent entspricht, jedoch bleibt die EBITDA-Marge mit 2,5 Prozent hinter den Konsens-Erwartungen zurück.

    Zudem senkte Redcare Pharmacy die mittelfristigen Margenziele von ursprünglich 8 auf 5 Prozent. Langfristig bleibt das Ziel jedoch bei 8 Prozent. Die Aktie handelt derzeit mit dem 16-fachen des erwarteten EBITDA für 2025, was Anlegern ein relativ hohes Risiko im Hinblick auf die schwächelnde Rentabilität signalisiert.

    Für das kommende Jahr erwartet das Unternehmen nun ein Umsatzwachstum von 13 bis 15 Prozent, was den Druck auf die Profitabilität weiter erhöhen könnte, sollten die Wachstumsraten bei Non-Rx-Produkten nicht wieder anziehen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,54 % und einem Kurs von 49,64EUR auf Tradegate (04. März 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,97, was eine Steigerung von +4,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bittere Pille für Anleger Aktie rauscht 20 Prozent ab: Redcare Pharmacy enttäuscht mit neuen 2026-Zielen Redcare Pharmacy enttäuscht die Erwartungen für 2026 mit einer vorsichtigen Prognose. Das Unternehmen rechnet mit niedrigeren Margen und schwächerem Wachstum bei den Non-Rx-Umsätzen.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     