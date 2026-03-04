Aktie rauscht 20 Prozent ab: Redcare Pharmacy enttäuscht mit neuen 2026-Zielen

Die Redcare-Aktie erlebt am Mittwoch einen rabenschwarzen Tag, verliert fast 20 Prozent und fällt auf den niedrigsten Stand seit mehr als 3 Jahren.

Der Online-Apothekenbetreiber Redcare Pharmacy hat für das Jahr 2026 enttäuschende Aussichten veröffentlicht, die deutlich unter den Marktprognosen liegen. Nach einem kräftigen Umsatzwachstum in 2025 schwächte sich die Rentabilität des Unternehmens in den letzten Monaten deutlich ab, was die Ziele für das kommende Jahr drückte.

Im vierten Quartal 2025 stieg der Umsatz mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) um 60 Prozent auf 155 Millionen Euro, was jedoch mit einem Rückgang der EBITDA-Marge auf nur 1,6 Prozent einherging. Das Unternehmen hatte diese Zahl deutlich höher erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Bruttogewinnmarge um 110 Basispunkte auf 21,2 Prozent, was vor allem durch die zunehmende Gewichtung von Rx-Produkten bedingt war.

Trotz der starken Kundengewinnung, die 200.000 neue Kunden im vierten Quartal einbrachte, ist die Rentabilität des Unternehmens belastet. Das bereinigte EBITDA lag mit 13 Millionen Euro weit unter den Erwartungen von 20 Millionen Euro. Im Segment DACH konnte das Unternehmen zwar ein Plus von 17 Prozent bei den internationalen Umsätzen erzielen, doch auch hier zeigte sich eine spürbare Verlangsamung im Wachstum im Vergleich zu den Vorquartalen.

Die Unternehmensführung passte die Prognose für 2026 an. Statt des ursprünglich angestrebten Wachstums von 16 Prozent im Non-Rx-Bereich rechnet man nun mit einem deutlich schwächeren Zuwachs von 8 bis 10 Prozent. Der Umsatz aus dem deutschen Rx-Markt wird zwar voraussichtlich auf 670 Millionen Euro ansteigen, was einem Wachstum von 33 Prozent entspricht, jedoch bleibt die EBITDA-Marge mit 2,5 Prozent hinter den Konsens-Erwartungen zurück.

Zudem senkte Redcare Pharmacy die mittelfristigen Margenziele von ursprünglich 8 auf 5 Prozent. Langfristig bleibt das Ziel jedoch bei 8 Prozent. Die Aktie handelt derzeit mit dem 16-fachen des erwarteten EBITDA für 2025, was Anlegern ein relativ hohes Risiko im Hinblick auf die schwächelnde Rentabilität signalisiert.

Für das kommende Jahr erwartet das Unternehmen nun ein Umsatzwachstum von 13 bis 15 Prozent, was den Druck auf die Profitabilität weiter erhöhen könnte, sollten die Wachstumsraten bei Non-Rx-Produkten nicht wieder anziehen.

