    Reiche

    Öl und Gas nicht knapp - Krisenstab 'aktiviert'

    Foto: Stringer - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Versorgung Deutschlands mit Öl und Gas ist nach Angaben von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche trotz des Angriffs der USA und Israels auf den Iran nicht gefährdet. "Wir sehen keine Knappheiten bei Öl", sagte die CDU-Politikerin am Rande der Münchner Handwerksmesse. "Im Gasmarkt sehen wir auch keine physischen Knappheiten."

    Die derzeitigen Füllstände der Gasspeicher seien höher als vor einem Jahr. Die Preissprünge bei Öl und Gas führte Reiche auf die Reaktion der Märkte zurück, nicht auf Knappheit. "Wir sind Ausgang des Winters und werden auch gut durch diese letzten Wochen des Winters kommen."

    Krisenpläne in der Schublade

    Gleichwohl bleibe die Lage volatil. "Wir müssen beobachten, wie lange die Kriegshandlungen andauern und werden dann mit Krisenmechanismen, die wir selbstverständlich in unserem Portfolio haben und ziehen können, reagieren. Dazu ist aber jetzt kein Anlass."

    Ansonsten keine Auskunft

    Welche Art von Krisenmechanismen möglich sind, wollte Reiche nicht sagen. "Mechanismen, die wir gesetzlich ziehen könnten, jetzt zu diskutieren, hilft nicht", antwortete sie auf eine entsprechende Frage. "Meine Botschaft an Sie: Es gibt sie." Die Wirtschaftsministerin führte lediglich aus, dass die Bundesregierung die im letzten Sommer während der damaligen vorübergehenden Sperrung der Straße von Hormus tätige Taskforce wieder eingesetzt und die Krisenstäbe aktiviert habe./cho/DP/stw




    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
