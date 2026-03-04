Öl und Gas nicht knapp - Krisenstab 'aktiviert'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Versorgung Deutschlands mit Öl und Gas ist nach Angaben von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche trotz des Angriffs der USA und Israels auf den Iran nicht gefährdet. "Wir sehen keine Knappheiten bei Öl", sagte die CDU-Politikerin am Rande der Münchner Handwerksmesse. "Im Gasmarkt sehen wir auch keine physischen Knappheiten."

Die derzeitigen Füllstände der Gasspeicher seien höher als vor einem Jahr. Die Preissprünge bei Öl und Gas führte Reiche auf die Reaktion der Märkte zurück, nicht auf Knappheit. "Wir sind Ausgang des Winters und werden auch gut durch diese letzten Wochen des Winters kommen."