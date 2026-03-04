    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNasdaq Inc. Aktie AktievorwärtsNachrichten zu Nasdaq Inc. Aktie
    TheSportExchange kündigt Pläne für eine NASDAQ-Direktnotierung an

    Foto: adobe.stock.com

    Marktplatz für leistungsbezogene digitale Vermögenswerte strebt Börsennotierung im zweiten Halbjahr 2026 an; öffentlicher Start für den 1. Mai 2026 geplant

    NEW YORK, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- TheSportExchange („TSE"), in Europa als TSE Marketplace Ltd. tätig, gab heute bekannt, eine Direktnotierung seiner Stammaktien an der Nasdaq oder der New York Stock Exchange anzustreben. Das Unternehmen strebt eine Börsennotierung in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 an, vorbehaltlich der Marktbedingungen und der behördlichen Prüfung. Chardan wurde als Finanzberater im Zusammenhang mit der geplanten Direktnotierung beauftragt. Angesichts des zunehmenden institutionellen Interesses an Anlagemöglichkeiten mit Sportbezug ist TSE der Auffassung, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für den Zugang zu den Kapitalmärkten ist.

    TheSportExchange Logo

    Aufbau eines leistungsbezogenen Marktplatzes für den globalen Sport

    TSE hat einen digitalen Marktplatz entwickelt, der es Teilnehmenden ermöglicht, leistungsbezogene digitale Vermögenswerte („Keys") zu erwerben und zu handeln, die an professionelle Sportteams und Ligatabellen gekoppelt sind. Die Preisbildung der Vermögenswerte basiert auf verifizierten Leistungsdaten aus dem Spielbetrieb und der Marktnachfrage in Echtzeit. Dadurch entsteht ein strukturierter, transparenter Rahmen, in dem sportliche Leistung zu einer fortlaufend nachverfolgten und handelbaren Referenzgröße wird, statt an ein binäres Ergebnis gebunden zu sein.

    Öffentlicher Start für den 1. Mai 2026 geplant

    TSE befindet sich derzeit in einer begrenzten, nur auf Einladung zugänglichen Phase, die das strukturierte Onboarding vor der vollständigen kommerziellen Freigabe unterstützt.

    Der öffentliche Start der Plattform ist für den 1. Mai 2026 geplant. Mit dem Start werden Team-Keys zur Weltmeisterschaft als erste weltweit verfügbare Vermögenswerte auf dem Marktplatz eingeführt.

    Technologieinfrastruktur

    TSE basiert auf PandaSea Mainnet, einer von PandaSea Inc. entwickelten Layer-1-Blockchain, die für hohen Durchsatz, deterministische Abwicklung und On-Chain-Transparenz in globalen Sportmärkten ausgelegt ist. PANDA ist der native Gas-Token des PandaSea Mainnet.

    TSE hält einen Bestand an PANDA-Token als Teil seiner operativen Infrastruktur und stellt damit Liquidität für die Netzwerkabwicklung und Transaktionsverarbeitung sicher. Unter dem Netzwerkprotokoll von PandaSea werden 0,56 % des über das Netzwerk abgewickelten Transaktionsvolumens für PANDA-Rückkäufe am offenen Markt verwendet. Weitere Einzelheiten zu den PANDA-Beständen von TSE und seiner wirtschaftlichen Beziehung zu PandaSea Inc. werden in der Registrierungserklärung von TSE dargelegt.

