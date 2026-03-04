Nvidia weiter im KI-Rausch

Erleichterung für Tech-Anleger, nachdem die starke Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz bei Nvidia (ISIN US67066G1040) abermals ein überraschend starkes Wachstum beschert hat. Das Unternehmen übertraf vergangene Woche die Erwartungen der Wall Street deutlich und knackte im Jahr 2025 die Marke von 200 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz. Allein im vierten Quartal lag der Erlös bei 68,1 Mrd. US-Dollar – ein Plus von 73 Prozent im Jahresvergleich. Der Nettogewinn überschritt erstmals die Schwelle von 100 Mrd. US-Dollar, bei einer Bruttomarge von über 70 Prozent. „Die Nachfrage nach Rechenleistung wächst exponentiell“, sagte CEO Jensen Huang. Hyperscaler investieren massiv in neue Rechenzentren und beflügeln das GPU-Geschäft. Für Q1-2026 stellt Huang 78 Mrd. Dollar Umsatz in Aussicht – deutlich über dem Marktkonsens. Zugleich treibt der Konzern Investitionen und die nächste Chipgeneration „Vera Rubin“ voran, um seine Führungsrolle auszubauen. Risiken bleiben jedoch im China-Geschäft, wo US-Sicherheitsprüfungen mögliche Milliardenerlöse bremsen.

Der Discounter von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MJ3JM11 bringt bei einem Preis von 128,75 Euro bei konstanten Wechselkursen eine Rendite von ca. 9,25 Euro oder 24,4 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.6.26 oberhalb des Caps von 160 US-Dollar schließt. Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 20,4 Prozent Puffer (September)

Die baugleiche Variante mit Cap 160 US-Dollar, aber dem Bewertungstag 18.9.26, gibt’s unter der ISIN DE000FE0PPW8 von der SG zum Preis von 123,60 Euro mit einem Renditepotenzial von 14,40 Euro oder 20,5 Prozent p.a. bei konstanten Wechselkursen. Im negativen Szenario: Aktienlieferung.

Bonus-Strategie mit 38,4 Prozent Puffer (Juni)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (DE000PJ1JKF8) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 170 US-Dollar in Euro, wenn die Aktie bis zum 18.6.26 niemals die Barriere bei 110 US-Dollar verletzt. Beim Kaufpreis von 140,25 Euro errechnet sich die maximale Rendite mit 6,50 Euro oder 16,5 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien. Top: 9,4 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld!).

ZertifikateReport-Fazit: Wer auf dem aktuellen Niveau einen defensiven Einstieg in den Weltmarktführer für KI-Hochleistungschips sucht, kann mit Zertifikaten bereits dann zweistellige Jahresrenditen erzielen, wenn sich die Aktie nur seitwärtsbewegt. Moderate Kursrücksetzer können durch die komfortablen Sicherheitspuffer verkraftet werden. Ein Risiko bleibt ein etwaiges Exportverbot nach China.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nvidia Aktien oder von Anlageprodukten auf Nvidia Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de