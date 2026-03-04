    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Ernste Bedrohung'

    Asean fordert Waffenruhe im Nahen Osten

    'Ernste Bedrohung' - Asean fordert Waffenruhe im Nahen Osten
    MANILA (dpa-AFX) - Die südostasiatische Staatengemeinschaft Asean hat sich mit "tiefer Besorgnis" über die jüngste Eskalation im Nahen Osten geäußert. In einer Stellungnahme verurteilten die Außenminister der elf Mitgliedstaaten die Angriffe Israels und der USA auf den Iran sowie die anschließenden Vergeltungsschläge der Islamischen Republik gegen mehrere Staaten in der Region. Die Angriffe stellten eine "ernste Bedrohung" für das Leben von Zivilisten sowie für die regionale und globale Stabilität dar, hieß es.

    Die Asean rief alle Staaten dazu auf, das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen zu achten. Sie betonte die Notwendigkeit einer sofortigen Waffenruhe. Besonders bedauerlich sei, dass es trotz laufender diplomatischer Bemühungen zur Eskalation gekommen sei.

    Asean vermeidet einseitige Parteinahme

    Den Vorsitz der Staatengemeinschaft, der unter anderem Indonesien, Thailand, Vietnam und Malaysia angehören, haben in diesem Jahr die Philippinen. Die Asean verfolgt traditionell einen ausgleichenden Kurs im Nahostkonflikt und vermeidet eine einseitige Parteinahme.

    Einige Mitgliedstaaten pflegen diplomatische Beziehungen zu Israel. Andere, größtenteils muslimische Länder wie Indonesien und Malaysia, unterhalten dagegen keine offiziellen Kontakte und zeigen sich solidarisch mit den Palästinensern. Gegenüber dem Iran setzt die Staatengemeinschaft vor allem auf Dialog und wirtschaftliche Zusammenarbeit./cfn/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
