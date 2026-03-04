Die Suche nach der nächsten Generation kulinarischer Talente startet mit der siebten Ausgabe der S.Pellegrino Young Chef Academy Competition

MAILAND, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino gibt den Start der siebten Ausgabe der S.Pellegrino Young Chef Academy Competition bekannt. Bei dieser weltweiten Initiative werden die vielversprechendsten jungen Köche unter 30 Jahren ermittelt und gefördert. Der Wettbewerb ist vier Monate lang für Bewerbungen geöffnet und bietet aufstrebenden kulinarischen Talenten aus aller Welt die Möglichkeit, sich auf einer internationalen Bühne zu präsentieren und die Zukunft der Gastronomie mitzugestalten.

Die S.Pellegrino Young Chef Academy ist mehr als ein Kochwettbewerb. Sie versteht sich als Plattform zur Entdeckung von Talenten, zur Förderung von Kreativität und zur Unterstützung junger Köche bei der Entwicklung ihrer eigenen kulinarischen Handschrift. Durch Mentoring-Programme und den Austausch mit einflussreichen Persönlichkeiten der Gastronomie bietet die Akademie die Möglichkeit, die eigene Karriere gezielt voranzutreiben und internationale Sichtbarkeit zu erlangen.

Der Wettbewerb bringt Köche aus der ganzen Welt zusammen. Sie werden in 15 Regionen eingeteilt sind und von der ALMA, der Internationalen Schule für italienische Kochkunst, ausgewählt. Die in die engere Wahl gekommenen Köche treten in 15 regionalen Vorentscheiden gegeneinander an. Die regionalen Gewinner ziehen dann ins große Weltfinale ein. Während des gesamten Wettbewerbs werden die Köche anhand von drei Kriterien bewertet: technisches Können, Kreativität und persönliche Überzeugung.

Ein zusätzlicher Vorteil der Teilnahme an der S.Pellegrino Young Chef Academy ist die neue Mentoren-Initiative, mit der die Akademie junge Köche über den Wettbewerb hinaus unterstützt. Im Rahmen dieser Initiative wird Ardy Ferguson, der Gewinner des Wettbewerbs 2024-25, drei Wochen lang an der Seite von zwei international renommierten Köchen arbeiten. Julien Royer und Jeremy Chan , die bei der letzten Ausgabe des Wettbewerbs der Jury angehörten, begleiten ihn in dieser Zeit. Die Mentorenschaft soll einen professionellen Austausch auf höchstem Niveau ermöglichen und zugleich zukünftige Bewerber zur Teilnahme inspirieren.