keine Spritpreisbremse - Öl und Gas nicht knapp

Die Versorgung Deutschlands mit Öl und Gas ist nach Angaben Reiches trotz des Angriffs der USA und Israels auf den Iran nicht gefährdet. "Wir sehen keine Knappheiten bei Öl", sagte Reiche. "Im Gasmarkt sehen wir auch keine physischen Knappheiten."

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung plant nach den Worten von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche keine Spritpreisbremse zur Entlastung von Autofahrern vor dem Anstieg der Benzinpreise. "Das steht nicht auf der Agenda", sagte die CDU-Politikerin in München vor Eröffnung der Handwerksmesse.

Die derzeitigen Füllstände der Gasspeicher seien höher als vor einem Jahr. Die Preissprünge bei Öl und Gas führte Reiche auf die Reaktion der Märkte zurück, nicht auf Knappheit. "Wir sind Ausgang des Winters und werden auch gut durch diese letzten Wochen des Winters kommen."

Krisenpläne in der Schublade



Gleichwohl bleibe die Lage volatil. "Wir müssen beobachten, wie lange die Kriegshandlungen andauern und werden dann mit Krisenmechanismen, die wir selbstverständlich in unserem Portfolio haben und ziehen können, reagieren. Dazu ist aber jetzt kein Anlass."

Ansonsten keine Auskunft



Welche Art von Krisenmechanismen möglich sind, wollte Reiche nicht sagen. "Mechanismen, die wir gesetzlich ziehen könnten, jetzt zu diskutieren, hilft nicht", antwortete sie auf eine entsprechende Frage. "Meine Botschaft an Sie: Es gibt sie." Die Wirtschaftsministerin führte lediglich aus, dass die Bundesregierung die im letzten Sommer während der damaligen vorübergehenden Sperrung der Straße von Hormus tätige Taskforce wieder eingesetzt und die Krisenstäbe aktiviert habe./cho/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 5,547 auf Tradegate (04. März 2026, 11:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +3,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,37 %. Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 199,68 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,75GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 40,00GBP was eine Bandbreite von -20,70 %/+13,28 % bedeutet.



