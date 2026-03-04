UBS stuft BILFINGER auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aktien dürften kaum auf die Zahlen reagieren, denn das bessere operative Ergebnis werde durch einen etwas schwächeren Auftragseingang leicht überlagert, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 107,4EUR auf Tradegate (04. März 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: BILFINGER

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 101

Kursziel alt: 101

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



