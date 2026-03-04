UBS stuft Evonik auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Neutral" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Christian Bell am Mittwoch. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht er beim Spezialchemiekonzern recht ausbalanciert./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 13,89EUR auf Tradegate (04. März 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Christian Bell
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
