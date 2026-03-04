UBS stuft Schaeffler auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 8,30 auf 7,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Ein wohl schwächeres Jahr 2026 lege die Latte für 2028 höher, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Mittwoch im Nachgang des Geschäftsberichts./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,57 % und einem Kurs von 8,18EUR auf Tradegate (04. März 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Juan Perez-Carrascosa
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 7,10
Kursziel alt: 8,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
