UBS stuft Grand City Properties auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Grand City Properties mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Neutral" belassen. 2025 sei operativ solide gewesen, schrieb Charles Boissier am Mittwoch. Er wies zudem auf die Aktientausch-Offerte von Aroundtown hin, die wohl vom Grand-City-Management unterstützt werde./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 10,58EUR auf Tradegate (04. März 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Charles Boissier

Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

