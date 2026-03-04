UBS stuft SYMRISE AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Der Wachstumsausblick auf 2026 sei etwas mau, schrieb Charles Eden am Mittwoch. Die Margenziele des Herstellers von Duft- und Aromastoffen lägen aber höher./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,90 % und einem Kurs von 71,62EUR auf Tradegate (04. März 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Charles Eden

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 99

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

