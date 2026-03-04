UBS stuft Aroundtown auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Der Immobilienkonzern gehe bei Grand City einen Schritt weiter, schrieb Charles Boissier am Mittwoch anlässlich der Aktientausch-Offerte. Dies werde laut Pressemeldungen von Grand City Properties unterstützt./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,41 % und einem Kurs von 2,69EUR auf Tradegate (04. März 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Charles Boissier

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

