UBS stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Zehua Jiang weist am Mittwoch nach den Geschäftszahlen auf eine attraktive Einstiegschance hin, die sich in den Aktien der Münchener aktuell biete. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liege auf Basis der Schätzungen für 2026 mit 9 klar unter dem historischen Schnitt von 15. Zudem liege die Dividendenrendite klar über 5 Prozent./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,39 % und einem Kurs von 65,45EUR auf Tradegate (04. März 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zehua Jiang

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

