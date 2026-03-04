BARCLAYS stuft Fresenius SE auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach einem Treffen mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Die Energiekosten seien für 2026 abgesichert, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch. Die Bad Homburger könnten Übernahmen gut stemmen, zunächst seien hier aber keine größeren Schritte zu erwarten./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 48,53EUR auf Tradegate (04. März 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
