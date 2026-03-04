Deutlicher Kurssprung bei der Coinbase Aktie - 04.03.2026

Die Coinbase Aktie konnte bisher um +5,90 % auf 165,80€ zulegen. Das sind +9,24 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Coinbase Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 165,80€, mit einem Plus von +5,90 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Coinbase in den letzten drei Monaten Verluste von -33,93 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Coinbase Aktie damit um +22,46 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,75 %. Im Jahr 2026 gab es für Coinbase bisher ein Minus von -19,82 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,28 % geändert.

Coinbase Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +22,46 % 1 Monat +11,75 % 3 Monate -33,93 % 1 Jahr -19,23 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Es gibt 223 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,98 Mrd.EUR € wert.

Trump stellt sich im Streit um das blockierte Kryptogesetz hinter Coinbase und fordert von US-Banken eine Einigung mit der Kryptoindustrie.

Die Coinbase-Aktie zeigt nach schwachen Monaten eine erste Stabilisierung. Ob daraus mehr entsteht, dürfte sich an den nächsten Widerständen im Chart entscheiden.

Coinbase Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.