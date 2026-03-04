    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGrand City Properties AktievorwärtsNachrichten zu Grand City Properties

    AKTIEN IM FOKUS

    Grand City stark - Geplante Anteilserhöhung belastet Aroundtown

    AKTIEN IM FOKUS - Grand City stark - Geplante Anteilserhöhung belastet Aroundtown
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der geplante Ausbau der Beteiligung von Aroundtown hat am Mittwoch die Aktien von Grand City Properties ins Plus gehievt. Die Papiere des im SDax enthaltenen Wohnimmobilien-Unternehmens legten um bis zu drei Prozent zu, dämmten dann aber das Plus in einem gedämpften Umfeld für europäische Immobilienwerte auf zuletzt 1,5 Prozent ein. Dagegen verloren Aroundtown 3,2 Prozent an Wert nach der Nachricht, dass der Gewerbeimmobilien-Spezialist seinen Grand-City-Anteil über einen Aktientausch auf bis zu fast 90 Prozent ausbauen möchte.

    Die Kurse der beiden beteiligten Unternehmen passten sich am Mittwoch dem Schema an, dass Anleger für die aktuell zu 10,62 Euro gehandelten Grand-City-Aktien einen ähnlichen Gegenwert in vier Aroundtown-Aktien erhalten können. Gemessen an den Vortags-Schlusskursen liegt der Aufschlag bei knapp sieben Prozent.

    Analystin Stephanie Dossmann von Jefferies zeigte sich von diesen Zahlen und den Gegebenheiten nicht überzeugt. Sie sei sich nicht sicher, ob sich die Grand-City-Anteilseigner ein stärkeres Engagement in Aroundtown wünschten, schrieb die Expertin. Sie verwies auf eine höhere Verschuldung sowie das stärker auf Büroimmobilien fokussierte Geschäft des Mutterkonzerns und zweifelt an einem Erfolg des Angebots.

    Beide Unternehmen hatten auch Jahreszahlen vorgelegt und dabei Ausblicke für 2026 formuliert. Dussmann schrieb mit Blick auf Aroundtown, das erzielte operative Ergebnis (FFO I) liege am unteren Ende der Zielspanne und der Ausblick für 2026 bei dieser Kennziffer mit 250 bis 280 Millionen Euro unter den Erwartungen. Die Leerstandsquote gerade im Bürobereich sei gestiegen, monierte die Expertin.

    Was Grand City betrifft, waren sich mehrere Experten einig, dass die für 2025 berichteten Jahreszahlen solide ausgefallen seien. Hierzu schrieb Kai Klose von der Berenberg Bank, die soliden Ergebnisse gehen vor allem auf die äußerst attraktive Lage am deutschen Wohnimmobilienmarkt sowie das umfangreiche Mietportfolio in London zurück. Seine Erwartungen für 2026 lägen im Rahmen der vom Unternehmen genannten FFO-I-Zielspanne./tih/gl/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 17.379 auf Ariva Indikation (04. März 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -5,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 22,37 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +4,48 %/+52,99 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
