JEFFERIES stuft SYMRISE AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Underperform" belassen. Hinsichtlich der Jahresziele für 2026 hänge für den Hersteller von Duft- und Aromastoffen viel vom späteren Jahresverlauf ab, schrieb Chris Counihan am Mittwoch nach Geschäftszahlen und Ausblick./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 71,36EUR auf Tradegate (04. März 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 69

Kursziel alt: 69

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

