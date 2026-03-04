BERENBERG stuft Grand City Properties auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Geschäftsergebnisse für 2025 seien solide gewesen, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Die Aktientausch-Offerte von Aroundtown werde vom Management von Grand City Property unterstützt./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 10,58EUR auf Tradegate (04. März 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,50

Kursziel alt: 13,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

