    Xiaomi Aktie mit kräftigem Kursplus - 04.03.2026

    Am 04.03.2026 ist die Xiaomi Aktie, bisher, um +4,44 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.

    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Xiaomi Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 04.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von +4,44 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Xiaomi Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,62 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,5875, mit einem Plus von +4,44 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Xiaomi Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -22,73 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -9,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,47 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Xiaomi um -20,29 % verloren.

    Xiaomi Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,18 %
    1 Monat -5,47 %
    3 Monate -22,73 %
    1 Jahr -43,47 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit um die Kursentwicklung und Xiaomi-Bewertung. Zentrale Themen: potenzielle Umbaukosten (≈200 Mio €), Sicherheits-/Risikodiskussionen und Vertrauensverlust, Image als Apple-Alternative, Analystenreaktionen (z. B. BofA) sowie Übernahme- oder Kooperationsoptionen. Die Diskutanten nennen Bandbreiten von 3,2 € bis 7 € als Szenarien.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Xiaomi eingestellt.

    Zur Xiaomi Diskussion

    Informationen zur Xiaomi Aktie

    Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,43 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,20 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,15 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -1,69 %.

    Xiaomi Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Xiaomi

    +4,44 %
    -9,18 %
    -5,47 %
    -22,73 %
    -43,47 %
    +132,26 %
    +29,19 %
    +87,83 %
    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    RSS-Feed abonnieren

