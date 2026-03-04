Xiaomi Aktie mit kräftigem Kursplus - 04.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von +4,44 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Xiaomi Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,62 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,5875€, mit einem Plus von +4,44 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Xiaomi Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -22,73 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -9,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,47 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Xiaomi um -20,29 % verloren.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,18 % 1 Monat -5,47 % 3 Monate -22,73 % 1 Jahr -43,47 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit um die Kursentwicklung und Xiaomi-Bewertung. Zentrale Themen: potenzielle Umbaukosten (≈200 Mio €), Sicherheits-/Risikodiskussionen und Vertrauensverlust, Image als Apple-Alternative, Analystenreaktionen (z. B. BofA) sowie Übernahme- oder Kooperationsoptionen. Die Diskutanten nennen Bandbreiten von 3,2 € bis 7 € als Szenarien.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,43 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,20 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,15 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -1,69 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

