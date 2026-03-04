30 % Prozent in ein paar Tagen: Diese Tech-Aktie dreht gerade auf!

Zu den vielen Software- und Clouddienstleistungsunternehmen, deren Anteile in den vergangenen Wochen und Monaten stark an Wert verloren haben, gehört auch Wix.com . Das israelische Unternehmen stellt Kundinnen und Kunden einen cloudbasierten Baukasten für die Erstellung von Websites zur Verfügung. Dieses Geschäftsmodell gilt als bedroht, da KI-Agenten die Erstellung von Homepages kostengünstiger und schneller übernehmen könnten.

Die SaaS-Apokalypse hat auch vor dieser Aktie nicht Halt gemacht

Nichtsdestotrotz ist der Aktie in den vergangenen Tagen ein bemerkenswerter Turnaround gelungen. Ausgehend von einem frischen Mehrjahrestief bei rund 60 US-Dollar konnte sich Wix.com vor den am Mittwochmorgen vorgelegten Quartalszahlen um rund ein Viertel erholen. Nachdem die Zahlen insgesamt besser ausgefallen sind als erwartet, hält die Gewinnserie an.

KI-Ängste materialisieren sich, Wix.com wächst weiter kräftig

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 13,9 Prozent auf 524,3 Millionen US-Dollar. Trotz des starken Wachstums wurden die Erwartungen der Wall Street um 3,4 Millionen US-Dollar verfehlt. Insgesamt sind die Erlöse aber in allen Geschäftsbereichen zweistellig gestiegen. Auch die für die finanzielle Visibilität wichtigen jährlich wiederkehrenden Erlöse (ARR) sind um 14 Prozent auf 1,836 Milliarden US-Dollar gestiegen. Hier ist von Gegenwind durch KI also nichts zu spüren.

Auf der Ertragsseite konnten die Israelis die Erwartungen deutlich schlagen. Der bereinigte Gewinn landete mit 1,81 US-Dollar je Anteil um 34 Cent über den Schätzungen. Insgesamt erlitt Wix.com allerdings einen Nettoverlust in Höhe von 40,2 Millionen US-Dollar, der teilweise auf deutlich höhere Steuerrückzahlungen und Aktienvergütungen zurückzuführen ist. Da diese zwar bilanziert werden, aber Cash-unwirksam sind, konnte ein freier Cashflow von 155,6 Millionen US-Dollar erzielt werden.

Management plant mit weiterem Wachstum

Mit Blick auf das kommende Geschäftsjahr stellte das Unternehmen ein Umsatzwachstum im mittleren Zehner-Bereich in Aussicht. Analystinnen und Analysten hatten im Durchschnitt 14,2 Prozent erwartet. Im selben Umfang sollen auch die für Software-Unternehmen entscheidenden Buchungen wachsen.

Die Cashflow-Marge soll sich im niedrigen bis mittleren 20er-Bereich aufhalten, wobei das Management darauf hingewiesen hat, dass der Ausblick mit einer großen Unsicherheit behaftet ist, weil kräftig in das Wachstum des App-Builders Base44 investiert werden soll.

Mit Blick auf die Kapitalallokation stellte Wix.com in Aussicht, das laufende Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 2 Milliarden US-Dollar "überwiegend" in 2026 abschließen zu wollen. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass sich der Private-Equite-Investor Durable Capital Partners mit 250 Millionen US-Dollar an Wix.com beteiligen wird. Das zeigt auf dem gegenwärtigen Kurs- und Bewertungsniveau das Interesse institutioneller Investoren an.

Zweistellige Kursgewinne in der US-Vorbörse

Die im vergangenen Jahr arg gebeutelte Aktie reagierte auf die Zahlen ebenso wie das Private-Equity-Interesse positiv. In der US-Vorbörse kletterte Wix.com zeitweise um fast 10 Prozent auf rund 82 US-Dollar. Damit erreicht die Erholung ausgehend vom Mehrjahrestief mehr als +30 Prozent. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht aber noch immer ein Minus von 60 Prozent zu Buche.

Aus technischer Perspektive wird für den Fortgang der Gegenbewegung die Reaktion an der 50-Tage-Linie entscheidend. Ein Sprung darüber wäre ein erstes prozyklisches Kaufsignal, ein Abpraller könnte dagegen für anhaltende Schwierigkeiten und ein vorläufiges Ende der Erholung sorgen.

Fazit: Eine Aktie für die Watchliste!

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist die Aktie hochinteressant und das PE-Interesse nachvollziehbar. Wix.com wird mit einem KGVe 2026 von 11,1 bewertet. Das liegt um fast die Hälfte unter dem Branchendurchschnitt von 21,6 sowie um mehr als 60 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel von 28,4. Gleichzeitig ist das Gewinnwachstum mit einem PEG von 0,59 überaus günstig. Alles unter 1 gilt in der Fundamentalanalyse als attraktiv.

Anlegerinnen und Anleger sollten das Papier jetzt auf die Watchliste nehmen. Die KI-Ängste dürften überzogen sein, nachdem das Unternehmen selbst an der Automatisierung seiner Dienstleistungen arbeitet, während die Bewertung spannend ist. Sobald ein nachhaltiger Boden gefunden ist, kann mit dem Aufbau von Positionen begonnen werden. Bei Kursen unter 60 US-Dollar sollte jedoch ein Schlussstrich gezogen werden. Dann dürfte die Talfahrt der vergangenen Monate anhalten.

