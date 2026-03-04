    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Flughafen Frankfurt saniert wichtigste Start- und Landebahn

    Flughafen Frankfurt saniert wichtigste Start- und Landebahn
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen wird die wichtigste Start- und Landebahn gut zwei Wochen lang saniert. Weil man die Arbeiten in eine verkehrsarme Zeit gelegt habe, seien keine spürbaren Auswirkungen für die Passagiere zu befürchten, erklärt ein Sprecher des Betreibers Fraport . Die übrigen drei Bahnen des größten deutschen Flughafens stehen während der Bauzeit voll zur Verfügung.

    Das Unternehmen will die Arbeiten an der sogenannten Center-Bahn am Sonntag, dem 8. März, nach Betriebsende um 23.00 Uhr beginnen und in der Nacht zum 24. März (Dienstag) abschließen. Bis dahin muss eine Fläche von rund 76.000 Quadratmetern - das sind rund zehn Fußballfelder - neu asphaltiert werden. Die alte Decke soll direkt vor Ort geschreddert werden. Bis zu 50 Prozent des Materials würden gleich wieder verwendet. Zudem sollen 450 energiesparende LED-Leuchten eingebaut werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    7,79€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 13,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8,78€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 13,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Es wird nicht die gesamte Bahn saniert, sondern nur 2.500 von insgesamt 4.000 Metern. Der übrige Teil der Piste war im Herbst 2021 erneuert worden. Grundsätzlich hält die Decke rund zehn Jahre./ceb/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 78,45 auf Tradegate (04. März 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -9,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,13 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -17,76 %/-6,02 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Lufthansa-Aktie: Sorge wegen höheren Kosten durch Pilotenstreik‑Debatten, Auswirkungen von Ukraine‑ und Nahostkonflikten auf Flugrouten und Kosten, Ölpreis/Marktrisiko, heutiger Kursrückgang (~‑3%) und geschätzter Freefloat‑Marktkapitalverlust (~240 Mio.), sowie Unsicherheit um DAX‑Aufnahme (Rang 33) und möglichen Verkaufsdruck.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Flughafen Frankfurt saniert wichtigste Start- und Landebahn Am Frankfurter Flughafen wird die wichtigste Start- und Landebahn gut zwei Wochen lang saniert. Weil man die Arbeiten in eine verkehrsarme Zeit gelegt habe, seien keine spürbaren Auswirkungen für die Passagiere zu befürchten, erklärt ein Sprecher …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     