JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy trotz eines enttäuschenden Ausblicks mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele der Onlineapotheke für 2026 lägen durch die Bank klar unter den Erwartungen, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis, das sich am Mittelpunkt der Zielspanne daraus ergebe, liege um 19 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -18,41 % und einem Kurs von 49,12EUR auf Tradegate (04. März 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



