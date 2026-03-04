    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zur ...

    vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zur ...
    Pressestatement zur Bundestagabstimmung über die Grundsicherung München (ots) - Grundsicherung statt Bürgergeld ist der richtige Weg

    Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.:

    "Die vbw begrüßt es, wenn der Bundestag morgen der Umgestaltung des Bürgergelds hin zu einer neuen Grundsicherung zustimmt. Die Neuregelung sendet ein wichtiges Signal: Arbeit und Leistungsbereitschaft müssen sich wieder lohnen. Der Vorrang von Vermittlung in Arbeit und schärfere Sanktionen stärken die Integration von Arbeitssuchenden in den Arbeitsmarkt. Die weiteren Regelungen, wie die Streichung der Karenzzeit beim Vermögen, rücken das Bedürftigkeitsprinzip wieder in den Fokus.

    Insgesamt steht die neue Grundsicherung für einen ersten Schritt hin zu einem Kurswechsel in der Sozialpolitik. Nun gilt es, diesen Weg auch fortzusetzen und beherzt die Vorschläge der Sozialstaatskommission umzusetzen. Insgesamt brauchen wir mehr Eigenverantwortung, mehr Leistungsgerechtigkeit und mehr Anreize zum Arbeiten. So kann sich der Sozialstaat auf diejenigen konzentrieren, die tatsächlich bedürftig sind. Das ist finanzierbar und gerecht."

    Pressekontakt:

    Christoph Schreiber, +49 (0) 89-551 78-361,
    mailto:christoph.schreiber@vbw-bayern.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6228694 OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
