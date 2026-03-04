AKTIEN IM FOKUS
Chipwerte erholt mit ASM International als Antreiber
FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien aus dem europäischen Chipsektor am Mittwoch wieder an Boden gewonnen. Als Stütze in der Branche agierte der niederländische Ausrüster ASM International , dessen Aktien in Amsterdam wegen optimistischer Zielsetzungen um sieben Prozent anzogen. Davon mit angetrieben wurden auch die Aktien anderer Branchenausrüster: ASML gewannen 3,8 Prozent und Aixtron 6,5 Prozent. Im Chip-Herstellerbereich zeigten sich Infineon um fünf Prozent erholt. Somit sind die Sorgen wegen der Eskalation im Nahen Osten erst einmal in den Hintergrund getreten.
ASM International stimmte die Anleger am Mittwoch wieder etwas mutiger, nachdem der Sektor in den vergangenen Tagen massiv unter dem Iran-Konflikt und möglichen Kriegsauswirkungen gerade im Energiebereich gelitten hatte. Laut dem Experten Didier Scemama von der Bank of America hat ASM im vierten Quartal besser als erwartet abgeschnitten. Noch mehr betonte er aber, dass der Ausblick die Erwartungen übertroffen habe - und dies deutlich.
Hilfreich für den Sektor war aber auch, dass der Kursrutsch wegen des Iran-Krieges nach Angaben von Experten am Mittwoch vorerst "eine Pause" machte. In Europa setzten die Börsen am Vormittag zu einer generellen Erholung an./tih/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 732,4 auf Tradegate (04. März 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +27,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +58,12 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 3,49 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -25,81 %/0,00 % bedeutet.
Nvidia
NVIDIAs Zusammenarbeit mit Lumentum
NVIDIA und Lumentum Holdings haben eine umfassende strategische Partnerschaft geschlossen, um die Entwicklung moderner KI-Infrastrukturen durch Fortschritte in der Optiktechnologie zu beschleunigen. Im Rahmen dieser mehrjährigen, nicht-exklusiven Kooperation sichert sich NVIDIA durch eine milliardenschwere Abnahmeverpflichtung langfristigen Zugriff auf Laserkomponenten. Zusätzlich investiert der Chipkonzern 2 Milliarden US-Dollar in Lumentum, um Forschung, Entwicklung und den operativen Betrieb zu stärken.
Ein wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung ist der Ausbau der Fertigungskapazitäten in den USA. Lumentum nutzt die finanziellen Mittel unter anderem für den Aufbau einer neuen Fabrik, um die steigende Nachfrage künftiger KI-Rechenzentren bedienen zu können. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Skalierbarkeit, https://www.finanzen.net/themen/waermepumpe und Stabilität großflächiger Netzwerke zu verbessern, wobei die Expertise beider Unternehmen in den Bereichen beschleunigtes Rechnen und Photonik kombiniert wird.
Laut NVIDIA-Chef Jensen Huang ist das Ziel der Kooperation die Entwicklung fortschrittlichster Siliziumphotonik, um den historisch beispiellosen Ausbau der Recheninfrastruktur voranzutreiben und KI-Systeme im Gigawatt-Bereich zu realisieren. Lumentum-CEO Michael Hurlston ergänzte, dass die strategische Allianz und die Investitionen in neue Fertigungsanlagen die Grundlage für die optischen KI-Architekturen von morgen schaffen sollen.