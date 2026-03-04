Chipwerte erholt mit ASM International als Antreiber

FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien aus dem europäischen Chipsektor am Mittwoch wieder an Boden gewonnen. Als Stütze in der Branche agierte der niederländische Ausrüster ASM International , dessen Aktien in Amsterdam wegen optimistischer Zielsetzungen um sieben Prozent anzogen. Davon mit angetrieben wurden auch die Aktien anderer Branchenausrüster: ASML gewannen 3,8 Prozent und Aixtron 6,5 Prozent. Im Chip-Herstellerbereich zeigten sich Infineon um fünf Prozent erholt. Somit sind die Sorgen wegen der Eskalation im Nahen Osten erst einmal in den Hintergrund getreten.

ASM International stimmte die Anleger am Mittwoch wieder etwas mutiger, nachdem der Sektor in den vergangenen Tagen massiv unter dem Iran-Konflikt und möglichen Kriegsauswirkungen gerade im Energiebereich gelitten hatte. Laut dem Experten Didier Scemama von der Bank of America hat ASM im vierten Quartal besser als erwartet abgeschnitten. Noch mehr betonte er aber, dass der Ausblick die Erwartungen übertroffen habe - und dies deutlich.