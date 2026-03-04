GOLDMAN SACHS stuft BASF SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 62 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Mittwoch an den jüngsten Quartalsbericht der Ludwigshafener an. Mit ihrer Prognose für das bereinigte operative Ergebnis 2026 liegt sie mit 6,9 Milliarden Euro über dem Konsens knapp unter dem oberen Ende der Zielspanne des Konzerns./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:59 / GSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 46,54EUR auf Tradegate (04. März 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Georgina Fraser

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



