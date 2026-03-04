    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    ROUNDUP

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehrere Flüge aus Konfliktregion erwartet - Lage 'volatil'

    ROUNDUP - Mehrere Flüge aus Konfliktregion erwartet - Lage 'volatil'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zahlreichen ausgefallenen Flügen wegen des Iran-Kriegs in den vergangenen Tagen gibt es für gestrandete deutsche Urlauber in Nahost erste Zeichen der Entspannung. An den Flughäfen Frankfurt und München werden heute Linienmaschinen aus der Konfliktregion erwartet. Sprecher wiesen aber darauf hin, dass die Lage weiterhin volatil und kurzfristige Annullierungen weiterhin möglich seien. Am Donnerstag soll in Frankfurt zudem der erste Evakuierungsflug im Auftrag der Bundesregierung ankommen.

    Wegen der Eskalation des Nahost-Konflikts seit dem Wochenende sitzen Zehntausende Menschen fest, die im Nahen Osten Urlaub machen oder einen der dortigen Flughäfen als Drehkreuz nutzen wollten. Viele Staaten hatten ihren Luftraum geschlossen, Kreuzfahrtschiffe liegen in Häfen fest.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE!
    Long
    165,21€
    Basispreis
    1,22
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    188,34€
    Basispreis
    1,24
    Ask
    × 14,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Betroffen sind rund 30.000 Reisende von deutschen Veranstaltern, wie es vom Deutschen Reiseverband hieß. Die Reiseveranstalter arbeiteten mit Hochdruck daran, Rückreisemöglichkeiten für ihre Gäste zu organisieren. Wegen derzeit noch sehr begrenzter Flugkapazitäten gestalte sich dies jedoch äußerst komplex.

    Fünf Flugzeuge in Frankfurt erwartet

    Man könne keine genauen Angaben machen und die Lage sei sehr volatil, sagte eine Sprecherin von Fraport , dem Flughafenbetreiber in Frankfurt, am Morgen. Derzeit zeichne sich aber ab, dass einige Flugbereiche wieder geöffnet seien. Aktuell stünden Bewegungen nach und von Dubai, Bahrain, Maskat, Beirut, Riad und Amman auf dem Flugplan. So könnten den Angaben zufolge im Tagesverlauf fünf Flugzeuge aus der Konfliktregion in Frankfurt landen.

    Ein Flug aus Dubai mit geplanter Ankunft am Morgen sei aber bereits kurzfristig wieder annulliert worden, sagte die Sprecherin weiter. Das sei weiterhin jederzeit möglich.

    Weiterhin definitiv nicht möglich seien Flüge von und nach Tel Aviv und Doha. Bereits jeweils mehr als ein Dutzend ankommende und herausgehende Flüge in die Region seien heute storniert worden.

    Auch am Münchner Flughafen werden am Abend vier Flugzeuge aus der Region erwartet - aus dem Oman, Abu Dhabi und Dubai. Bei zweien handele es sich um Sonderflüge von Oman Air und Emirates, sagte ein Sprecher. Er betonte, dass betroffene Airlines gerade von Tag zu Tag planten.

    Evakuierungsflüge für vulnerable Gruppen starten

    Der erste Evakuierungsflug im Auftrag der Bundesregierung wird nach Angaben der Lufthansa am frühen Donnerstagmorgen in Frankfurt landen. Der Jet vom Typ Airbus A340-300 soll demnach nach Mitternacht um 1.55 Uhr Ortszeit in Omans Hauptstadt Maskat starten. Laut Lufthansa ist die Landung von Flug LH345 am Frankfurter Flughafen gegen 5.45 Uhr (MEZ) geplant. Die Maschine hat in der Konfiguration der Lufthansa 279 Passagiersitze.

    Für diesen ersten Evakuierungsflug der Regierung in der aktuellen Nahost-Krise sollten nach den Worten von Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) besonders verwundbare Gruppen ausgewählt werden, wie Schwangere, Kranke oder Kinder. Weitere Flüge seien in den kommenden Tagen geplant.

    Am Dienstagnachmittag war erstmals wieder eine Maschine der Fluggesellschaft Emirates aus Dubai in Frankfurt am Main gelandet. Am späten Dienstagabend kam ein weiterer Flieger am Flughafen München an. Die Erleichterung bei den Passagieren war groß. Viele Rückkehrer fielen erleichtert ihren Familien in die Arme./thn/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 177,3 auf Tradegate (04. März 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -9,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,78 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +20,35 %/+20,35 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Lufthansa-Aktie: Sorge wegen höheren Kosten durch Pilotenstreik‑Debatten, Auswirkungen von Ukraine‑ und Nahostkonflikten auf Flugrouten und Kosten, Ölpreis/Marktrisiko, heutiger Kursrückgang (~‑3%) und geschätzter Freefloat‑Marktkapitalverlust (~240 Mio.), sowie Unsicherheit um DAX‑Aufnahme (Rang 33) und möglichen Verkaufsdruck.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Mehrere Flüge aus Konfliktregion erwartet - Lage 'volatil' Nach zahlreichen ausgefallenen Flügen wegen des Iran-Kriegs in den vergangenen Tagen gibt es für gestrandete deutsche Urlauber in Nahost erste Zeichen der Entspannung. An den Flughäfen Frankfurt und München werden heute Linienmaschinen aus der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     