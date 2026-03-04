    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Wirtschaft

    Dax baut Gewinne aus - Investoren werden wieder zuversichtlicher

    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Mittwoch seinen Erholungsversuch vom Handelsstart bis zum Mittag intensiviert. Gegen 12:30 Uhr stand der Index bei 24.180 Punkten und damit 1,6 Prozent über dem Schlussniveau des vorherigen Handelstags. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Daimler Truck und Rheinmetall, am Ende Adidas, Bayer und Symrise.

    "Die Investoren werden wieder zuversichtlicher und scheinen dem Motto zu folgen: Kaufen, wenn die Kanonen donnern", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Das allerdings könnte in der aktuellen Situation etwas verfrüht sein. Denn die Lage im Nahen Osten bleibt weiterhin sehr unübersichtlich und die asymmetrische Kriegsführung der beteiligten Parteien führt zu viel Verunsicherung und Unwägbarkeiten."

    Diese abwartende Haltung führe dazu, dass sich die Investoren unverzüglich von Unternehmen trennen, die nicht mehr die Erwartungen erfüllen könnten. "Das lässt sich heute an den Aktienkursen von Adidas und Continental ablesen. Es wird nicht viel Federlesen betrieben, sondern sofort auf die Verkaufstaste gedrückt." Dieses Phänomen dürfte den europäischen Finanzmärkten erhalten bleiben, da die Risikotoleranz bei den Investoren derzeit sehr zu wünschen übrig lasse. "Der Gesamtmarkt birgt derzeit ohnehin zu viele systematische Risiken", so Lipkow.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1648 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8585 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 82,71 US-Dollar; das waren 1,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Verfasst von Redaktion dts
