BERENBERG stuft Rolls-Royce auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1080 auf 1250 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bericht für 2025 habe die Fortschritte bei der Profitabilität und Effizienz der Briten belegt, schrieb George McWhirter am Mittwoch. Er hob seine Prognosen für operatives Ergebnis und Barmittelzuflüsse für 2028 in Reaktion auf die erhöhten Mittelfristziele an./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 15,36EUR auf Tradegate (04. März 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.