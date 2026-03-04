BERENBERG stuft Aroundtown auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahresergebnisse lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Grand City Property halte er für den wertvollsten Teil des Portfolios, merkte er anlässlich der Aktientausch-Offerte an./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 09:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 2,74EUR auf Tradegate (04. März 2026, 12:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4

Kursziel alt: 4

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



