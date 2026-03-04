    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Iran-Krieg erschüttert Märkte

    305 Aufrufe 305 0 Kommentare 0 Kommentare

    Öl, Inflation, Krieg: Droht der Wall Street der Kontrollverlust?

    Strategen warnen: Der Iran-Krieg entzieht sich Trumps Kontrolle. Steigende Ölpreise und Inflationsrisiken setzen Aktien unter Druck.

    Iran-Krieg erschüttert Märkte - Öl, Inflation, Krieg: Droht der Wall Street der Kontrollverlust?
    Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP

    Die Wall Street sendet ein ungewohnt klares Signal. Führende Strategen raten Investoren davon ab, auf eine erneute Rettungsaktion von Präsident Donald Trump zu setzen, wie Bloomberg berichtet. Der sogenannte Trump-Put greife im Iran-Krieg nicht.

    Zwar machten die Aktien am Dienstag einen Teil ihrer Verluste wett. Doch Experten sehen darin eher Reflexe als belastbaren Optimismus. Der militärische Schlag der Vereinigten Staaten und Israels gegen den Iran habe eine Dynamik entfacht, die sich politisch kaum einhegen lasse.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.283,16€
    Basispreis
    5,18
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.333,76€
    Basispreis
    3,95
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Krieg folgt eigener Logik

    Bob Elliott, Chef-Investor des New Yorker Investmenthauses Unlimited, warnt vor falschen Erwartungen: "Das geht zurück auf den klassischen Satz über den Krieg, nämlich dass er, sobald er begonnen hat, eine eigene Dynamik entwickelt." Die Fähigkeit, Marktschmerzen zu lindern, sei diesmal begrenzt. Anders als am sogenannten Liberation Day habe Trump nicht die volle Kontrolle über die politischen Stellschrauben.

    Der Konflikt destabilisiert den Nahen Osten. Steigende Ölpreise drohen der US-Wirtschaft einen neuen Inflationsschub zu versetzen. Zugleich fehlt ein klarer Zeitplan für ein Ende der Kampfhandlungen. Das Risiko unvorhersehbarer Folgen wächst.

    Märkte bleiben erstaunlich robust

    Im Unterschied zu früheren Krisen reagierten US-Aktien bislang vergleichsweise moderat. Der S&P 500 verlor am Dienstag 0,9 Prozent, nachdem er zwischenzeitlich 2,5 Prozent im Minus lag. Händler griffen bei Kursrückgängen wieder zu.

    Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers, beschreibt das Muster so: "Wie bei jedem anderen Ausverkauf auch traten nach dem ersten Einbruch Käufer an einem logischen Unterstützungspunkt ein, und FOMO-getriebene Händler trieben die beginnende Erholung weiter nach oben."

    Viele Marktteilnehmer haben sich daran gewöhnt, dass Trump bei starken Turbulenzen zurückrudert. Diese als TACO-Trade bekannte Strategie basiert auf der Annahme, dass der Präsident bei Druck einknickt. Doch Strategen zweifeln, ob das im Kriegsfall funktioniert.

    Ölpreis wird zum Zünglein an der Waage

    Trump kündigte an, Tanker im Persischen Golf mit Versicherungsgarantien und Marineeskorten zu schützen. Dennoch bleibt der Ölpreisanstieg ein Risiko. Höhere Energiepreise könnten die Inflation verschärfen und Zinssenkungen der Notenbank verzögern.

    Ross Mayfield von Baird warnt vor nachhaltigen Schäden an der Ölinfrastruktur im Nahen Osten. Die Folgen könnten lange nachwirken, selbst wenn der Krieg rasch ende.

    Matt Gertken von BCA Research hält erst einen deutlichen Markteinbruch für politisch wirksam. Es brauche das Risiko einer "marktbedingten Rezession" oder einen Kursrückgang von 10 bis 15 Prozent, um echten Druck auf das Weiße Haus auszuüben.

    Auch Gina Martin Adams von HB Wealth Management sieht die Schwelle hoch: "Es muss noch viel tiefer gehen, bevor es für ihn wirklich zu einem Problem wird."

    Historische Vergleiche greifen zu kurz

    Lori Calvasina von RBC Capital Markets warnt vor simplen Rückgriffen auf frühere geopolitische Krisen. "Diese Erfahrung sowie das Jahr 2022, als Russland in die Ukraine einmarschierte und die USA einen starken Inflationsanstieg nach Covid erlebten, erinnern uns daran, dass es sehr schwierig ist, geopolitische Ereignisse isoliert zu betrachten, wenn es um den Aktienmarkt geht."

    Keith Buchanan von Globalt Investments betont zudem, Trump kontrolliere nicht den "Aus-Schalter". "Es sind noch andere sehr mächtige Parteien beteiligt", sagte er. Der Konflikt sei "tiefgreifender und langwieriger als andere Situationen."

    Damit steht fest: Anders als bei Handelszöllen oder innenpolitischen Machtspielen hängt das Schicksal der Märkte diesmal weniger von Washington ab als vom Ölpreis – und vom weiteren Verlauf eines Krieges, der sich politischer Feinsteuerung entzieht.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Iran-Krieg erschüttert Märkte Öl, Inflation, Krieg: Droht der Wall Street der Kontrollverlust? Strategen warnen: Der Iran-Krieg entzieht sich Trumps Kontrolle. Steigende Ölpreise und Inflationsrisiken setzen Aktien unter Druck.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     