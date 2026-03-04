SMA Solar Technology Aktie dreht auf +5,65 % - 04.03.2026

Am heutigen Handelstag konnte die SMA Solar Technology Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,65 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SMA Solar Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -9,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 30,69€, mit einem Plus von +5,65 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SMA Solar Technology Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -18,91 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -10,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,81 %. Im Jahr 2026 gab es für SMA Solar Technology bisher ein Minus von -17,03 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,79 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,55 % 1 Monat -20,81 % 3 Monate -18,91 % 1 Jahr +95,82 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,07 Mrd.EUR € wert.

Dass SMA Solar 2025 erneut weniger verdienen würde, war erwartet worden. Zudem hatten die am Dienstag vorgelegten, vorläufigen Zahlen auch positive Aspekte zu bieten. Trotzdem verkehrte sich die anfangs bullische Reaktion ins Gegenteil: Der Ausblick war das Problem.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,60 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +0,99 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +1,40 %. SolarEdge legt um +0,94 % zu

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.