Ruhiger Handel - EUR/USD notiert bei 1,16335 USD

EUR/USD zeigt sich stabil bei 1,16335. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte EUR/USD bei 1,065542USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,16335USD ein Wert von 10.917,9USD geworden – ein Gewinn von +9,18 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zum EUR/USD ist sachlich vorsichtig. In den letzten 14 Tagen schwankte der Kurs rund um 1,18, mit Unterstützung 1,1575–1,1608 und Widerständen 1,1830–1,1918. Kurzfristig drohen Abwärtsimpulse unter 1,17 Richtung 1,15; ein Ausbruch über 1,1830 könnte neue Aufwärtsimpulse ermöglichen.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.