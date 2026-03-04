Goldpreis
Gold mit Rally: +2,04 % in 24h auf 5.192,03 USD
Rally bei Gold: Kurs steigt kräftig um +2,04 % auf 5.192,03 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,49 %
|1 Monat
|+1,30 %
|3 Monate
|+23,09 %
|1 Jahr
|+77,92 %
Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.863,16USD. Heute, bei 5.192,03USD, wäre daraus ein Vermögen von 27.866,8USD geworden – ein Plus von +178,67 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt: Inflation/Geopolitik werden als Treiber für Kursanstiege gesehen (Beitr. 2, 3, 7, 11), während Verkaufsdruck durch Großinvestoren und Abwärts-/Volatilitätsszenarien diskutiert wird (Beitr. 13, 8). Ein Beitrag nennt 2,8% Abschlag beim Verkauf über die Bank; Debatten zu physisch vs. Papiergold und Steueraspekten. Die 14‑Tage-Kursentwicklung ist aus den Beiträgen nicht eindeutig ableitbar.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|408,10EUR
|+1,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|143,49EUR
|+1,74 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|295,78EUR
|+1,99 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|448,82EUR
|+4,57 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|113,79EUR
|+3,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|692,75EUR
|+4,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|427,80EUR
|+1,97 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|86,62EUR
|+1,49 %
|Long
|1
|0,00
|143,59EUR
|+1,36 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,425EUR
|+0,94 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.