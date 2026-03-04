Gold mit Rally: +2,04 % in 24h auf 5.192,03 USD

+2,04 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,49 % 1 Monat +1,30 % 3 Monate +23,09 % 1 Jahr +77,92 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Gold gewinntund erreicht 5.192,03. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.863,16USD. Heute, bei 5.192,03USD, wäre daraus ein Vermögen von 27.866,8USD geworden – ein Plus von +178,67 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt: Inflation/Geopolitik werden als Treiber für Kursanstiege gesehen (Beitr. 2, 3, 7, 11), während Verkaufsdruck durch Großinvestoren und Abwärts-/Volatilitätsszenarien diskutiert wird (Beitr. 13, 8). Ein Beitrag nennt 2,8% Abschlag beim Verkauf über die Bank; Debatten zu physisch vs. Papiergold und Steueraspekten. Die 14‑Tage-Kursentwicklung ist aus den Beiträgen nicht eindeutig ableitbar.