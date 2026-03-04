Silberpreis
Silber explodiert plus +5,26 % auf 86,39 USD
Rally bei Silber: Kurs steigt kräftig um +5,26 % auf 86,39 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,80 %
|1 Monat
|-6,59 %
|3 Monate
|+40,30 %
|1 Jahr
|+158,93 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 16,04934USD. Heute steht er bei 86,39USD. Das Investment wäre auf 26.915,1USD gewachsen – eine Steigerung von +438,30 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt Silber-Sentiment gemischte Signale. Technisch gilt 84–85 USD als Unterstützung; in den letzten 14 Tagen Abwärtsbewegung dorthin, danach leichtes Erholungspotenzial bis ca. 90 USD. Fundament: Industrie-Nachfrage bleibt wichtig, Investmentnachfrage entscheidend; Spekulation treibt Volatilität. Open-Interest kein klares Signal; Potenzial (neues Zeitalter) wird gesehen.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|408,10EUR
|+1,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|143,49EUR
|+1,74 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|295,78EUR
|+1,99 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|448,82EUR
|+4,57 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|113,79EUR
|+3,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|692,75EUR
|+4,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|427,80EUR
|+1,97 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|86,62EUR
|+1,49 %
|Long
|1
|0,00
|143,59EUR
|+1,36 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,425EUR
|+0,94 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.