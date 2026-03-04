Silber explodiert plus +5,26 % auf 86,39 USD

+5,26 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,80 % 1 Monat -6,59 % 3 Monate +40,30 % 1 Jahr +158,93 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinntund erreicht 86,39. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 16,04934USD. Heute steht er bei 86,39USD. Das Investment wäre auf 26.915,1USD gewachsen – eine Steigerung von +438,30 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt Silber-Sentiment gemischte Signale. Technisch gilt 84–85 USD als Unterstützung; in den letzten 14 Tagen Abwärtsbewegung dorthin, danach leichtes Erholungspotenzial bis ca. 90 USD. Fundament: Industrie-Nachfrage bleibt wichtig, Investmentnachfrage entscheidend; Spekulation treibt Volatilität. Open-Interest kein klares Signal; Potenzial (neues Zeitalter) wird gesehen.