Goldman belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 83 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,28 % und einem Kurs von 71,34 auf Tradegate (04. März 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -9,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,04 %.

Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 9,90 Mrd..

Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von -2,79 %/+16,93 % bedeutet.