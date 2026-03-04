ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 83 Euro
- Goldman Sachs belässt Symrise auf Buy 83€ Ziel
- Q4 2025 übertraf die Erwartungen deutlich klar
- Ausblick 2026 nach schwachem Start erwartbar!!
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Georgina Fraser am Mittwoch. Der Ausblick des Aromenherstellers auf 2026 sei nach einem schwachen Jahresbeginn insgesamt erwartungsgemäß./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:19 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,28 % und einem Kurs von 71,34 auf Tradegate (04. März 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -9,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 9,90 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von -2,79 %/+16,93 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 83 Euro
