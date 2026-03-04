ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro
- JPMorgan belässt Bayer auf Overweight, Ziel50€
- Bayer zeigte im Q4 2025 solide Ergebnisse, gut
- Ausblick 2026: währungsbed. Konsens -3% Bedarf
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Leverkusener hätten im vierten Quartal 2025 solide abgeschnitten, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Der operative Ergebnisausblick auf 2026 bedeute aber für den Konsens einen währungsbedingten Korrekturbedarf von 3 Prozent./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:58 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 37,25 auf Tradegate (04. März 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -13,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 36,67 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -33,51 %/+43,62 % bedeutet.
