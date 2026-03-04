JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 37,25 auf Tradegate (04. März 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -13,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,90 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 36,67 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -33,51 %/+43,62 % bedeutet.