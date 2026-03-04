ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Evonik auf 'Underperform' - Ziel 12,20 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Underperform" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Chris Counihan am Mittwoch. Der Umsatzausblick des Spezialchemiekonzerns auf 2026 sei allerdings etwas gesenkt worden./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 13,94 auf Tradegate (04. März 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -11,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,51 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -14,59 %/+28,11 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 12,20 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evonik Industries. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Anscheinend gibt es für Evonik keinen allzu großen Preisdruck beim Methionin.
- Laut Evonik ist dies ein weltweit führendes Futtermitteladditiv zur Verbesserung der Futtereffizienz.
Nutrition & Care: Der Markt für Methionin (Tierernährung) zeigt sich laut S&P Global weiterhin robust und stützt das Ergebnis.
Die Preisprognose für Methionin im Jahr 2026 deutet auf eine Fortsetzung des moderaten Aufwärtstrends hin, wobei der globale Markt durch steigende
|10.02.2026 -- 21:56:04 --
|
|15,94