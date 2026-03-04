Jefferies belässt Evonik auf 'Underperform' - Ziel 12,20 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 13,94 auf Tradegate (04. März 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -11,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,51 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,7600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -14,59 %/+28,11 % bedeutet.