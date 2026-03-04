TCL stellt Tbot vor - erster KI-Begleiter für den Kinder-Schreibtisch

Das Gerät ist dafür konzipiert, Kinder auch dann zu unterstützen, wenn die Smartwatch abgelegt wird – etwa während des Ladevorgangs. Als intelligenter Begleiter soll Tbot Kinder in ihrer Entwicklung zur Seite stehen und ihnen verlässliche Hilfestellung im Alltag bieten.

BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026 hat TCL eine neue Innovation im Bereich Technologie für Kinder vorgestellt: den TCL Tbot. Der KI-gestützte Begleiter für den Kinderschreibtisch soll die Nutzung von Kinder-Smartwatches über das Tragen am Handgelenk hinaus erweitern.

Tbot verfügt über einen Magneten, der eine stabile Platzierung und das gleichzeitige Laden der Kidswatch ermöglichen soll. Vorgesehen ist der Einsatz in mehreren Bereichen: als KI-gestützter Assistent zur Unterstützung gesunder Tagesroutinen mit altersgerechten Hinweisen – beispielsweise durch Weckalarme, Erinnerungen an die Schlafenszeit oder Lern-Timer; als Lernpartner, der Kinder dabei unterstützt, Interessensgebiete altersgerecht zu entdecken; als Einschlafhilfe mit ruhigen Abendroutinen und kindgerechten Geschichten; sowie als Unterstützung für Eltern durch konfigurierbare Benachrichtigungen und Hinweise.

Tbot befindet sich derzeit noch im Konzeptstadium. Die Entwicklung unterstreiche TCLs fortlaufende Investitionen in Künstliche Intelligenz und Konnektivität sowie den langfristigen, menschenzentrierten Innovationsansatz des Unternehmens.

Dabei erfolgt die Entwicklung von Tbot im Einklang mit geltenden Gesetzen und Vorschriften. KI-Funktionen sollen ausschließlich mit entsprechender Zustimmung genutzt werden können und die Entscheidungsfreiheit sowie Kontrolle der Eltern wahren.

Mit Tbot verfolgt TCL das Ziel, Eltern dabei zu unterstützen, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Kinder wertgeschätzt fühlen und zu Neugier sowie gesunden Gewohnheiten ermutigt werden. Durch die Verbindung von technologischer Innovation und begleitender Unterstützung will das Unternehmen neue Wege aufzeigen, wie smarte Konnektivität die Entwicklung von Kindern behutsam fördern kann.

Über TCL

TCL Electronics (1070.HK) ist eine führende Marke für Unterhaltungselektronik und Marktführer in der globalen Fernsehindustrie. TCL ist derzeit in mehr als 160 Märkten weltweit tätig. Das Unternehmen ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronikprodukten spezialisiert, darunter Fernseher, Audiogeräte, Haushaltsgeräte, mobile Geräte wie Mobiltelefone, Tablets, intelligente vernetzte Geräte, Smart-Brillen, kommerzielle Displays und vieles mehr. Besuchen Sie die TCL-Website unter https://www.tcl.com.

