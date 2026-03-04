ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Secunet auf 'Buy' - Ziel 254 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Die Eskalation im Nahen Osten habe das Thema Cybersicherheit wieder in den Fokus gerückt, schrieb Andreas Wolf am Dienstagabend. Immerhin seien Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur ein asymmetrisches Mittel der Kriegsführung. Cybersicherheits-Maßnahmen würden nun priorisiert./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie
Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 196 auf Tradegate (04. März 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um +9,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..
Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 242,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 231,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +17,98 %/+32,79 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 254 Euro
Der Satz, Secunet müsse seine traditionelle Stärke im hochregulierten Sicherheitsumfeld erst noch „mit KI verbinden“, wirkt wie eine offene Zukunftsfrage – tatsächlich ist Secunet längst mittendrin. Die KI‑Integration ist kein Zukunftsprojekt, sondern bereits heute operativer Bestandteil zentraler Produktlinien.
Konkrete Beispiele:
- In der automatisierten Cyberabwehr nutzt Secunet KI zur Erkennung von Anomalien, Zero‑Day‑Angriffen und zur Priorisierung von Vorfällen.
- In der Threat‑Intelligence werden große Datenmengen aus Regierungsnetzen per KI korreliert und in Lagebilder übersetzt.
- In Biometrie und digitalen Identitäten kommen KI‑gestützte Bild‑, Muster‑ und Dokumentenerkennung zum Einsatz – ein Bereich, in dem Secunet europäische Standards mitprägt.
- Bei Systemhärtung und Schwachstellenanalyse hilft KI, Fehlkonfigurationen und Sicherheitslücken automatisiert zu identifizieren.
Dazu kommen strukturelle Vorteile, die kaum kopierbar sind: staatliche Vertrauensstellung, regulatorisches Know‑how, Kryptografie‑Expertise und jahrzehntelange Behördenpartnerschaften. KI‑Sicherheitslösungen müssen zertifiziert, auditierbar und rechtlich belastbar sein – genau Secunets Spielfeld.
Die Nachfrage nach KI‑gestützter Sicherheit steigt massiv, vor allem im öffentlichen Sektor. Automatisierte Abwehr, biometrische Systeme und resiliente Infrastrukturen sind politisch gesetzt. Cyberabwehr ohne KI ist 2026 nicht mehr realistisch.
Fazit: Secunet hat die KI‑Transformation nicht vor sich, sondern ist bereits tief drin. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wie schnell das Unternehmen seine KI‑Fähigkeiten weiter ausbaut. Angesichts der hohen Eintrittsbarrieren und der wachsenden staatlichen Nachfrage hat Secunet realistische Chancen, seine Position als führender europäischer Sicherheitsanbieter langfristig zu festigen.
Der US‑Konflikt um Anthropic zeigt, wie schnell amerikanische KI‑Firmen unter staatlichen Zwang geraten können. Das Pentagon fordert militärische Nutzung ohne Einschränkungen – notfalls mit Druckmitteln. Für Europa ist das ein Warnsignal.
Was bedeutet das für Secunet?
- Vertrauensvorteil: Europäische Behörden sehen, wie volatil US‑Tech unter politischem Zugriff ist. Secunet dagegen arbeitet seit Jahrzehnten innerhalb der deutschen Sicherheitsarchitektur – kein Zielkonflikt, keine Überraschungen.
- Souveränitätsschub: Der Fall unterstreicht die Notwendigkeit europäischer, rechtsstaatlich kontrollierter Sicherheitslösungen. Genau hier ist Secunet Marktführer.
- Marktverschiebung: Wenn US‑KI stärker militarisiert wird, steigt die Nachfrage nach unabhängigen, zertifizierten Hochsicherheitsprodukten aus Europa.
Fazit für Anleger: Der Anthropic‑Fall zeigt, dass KI‑Souveränität geopolitisch zum Top‑Thema wird. Firmen wie Secunet, die staatlich legitimierte Sicherheitsarchitektur liefern, gewinnen strategisch an Wert – und tragen nicht das politische Risiko, das offene US‑KI‑Modelle jetzt trifft.
Warum Secunet n i c h t vom KI‑Schock betroffen ist:
Die jüngsten Kursstürze bei US‑Software‑ und Security‑Aktien nach dem Launch von Claude Code Security betreffen vor allem Firmen wie CrowdStrike, Zscaler, Cloudflare oder IBM. Diese Unternehmen leben von Cloud‑Security, Code‑Scanning, DevSecOps‑Automatisierung oder klassischer Softwareentwicklung – genau die Bereiche, die KI‑Tools jetzt massiv umkrempeln.
Secunet spielt in einer völlig anderen Liga. Das Geschäftsmodell basiert auf hochregulierten, staatlich zertifizierten Hochsicherheitslösungen wie SINA, VS‑NfD‑Infrastrukturen, Kryptomodulen, Behörden‑Netzen und KRITIS‑Architekturen. Diese Systeme sind hardware‑nah, politisch reguliert, geheimschutzrelevant – und damit nicht durch KI‑Codegeneratoren ersetzbar. Kein Staat der Welt wird US‑KI‑Tools in sicherheitskritischen Netzen einsetzen.
Während KI generische Softwareentwicklung und Cloud‑Security durcheinanderwirbelt, steigert sie gleichzeitig die Bedrohungslage. Genau dadurch wächst der Bedarf an vertrauenswürdigen, zertifizierten Hochsicherheitslösungen – also an Secunet. KI ist hier kein Konkurrent, sondern ein Nachfrage‑Treiber.
Fazit: Der KI‑Schock trifft Commodity‑Software und Cloud‑Security – aber nicht Secunet. Secunets Märkte sind reguliert, KI‑resistent und geopolitisch gestützt. Die KI‑Revolution gefährdet Secunet nicht – sie stärkt es.