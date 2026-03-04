Berenberg belässt Secunet auf 'Buy' - Ziel 254 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 196 auf Tradegate (04. März 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um +9,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,99 %.

Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..

Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 242,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 231,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +17,98 %/+32,79 % bedeutet.