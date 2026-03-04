Gaspreis gibt nach - Bericht über indirektes Verhandlungsangebot des Iran an USA

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Mittwoch nach einem vagen Bericht über die Bereitschaft des Iran zum Ende des Kriegs deutlich gesunken. An der Börse in Amsterdam fiel die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat um etwa 10 Prozent auf 48,74 Euro je Megawattstunde (MWh). Der Preis für den Rohstoff hat damit aber nur einen kleinen Teil der starken Gewinne der vergangenen Handelstage wieder abgegeben.

Zuvor hatte die Zeitung "Die New York Times" berichtet, dass iranische Geheimdienstmitarbeiter indirekt an den US-Geheimdienst CIA ein Angebot zur Verhandlung von Bedingungen für ein Kriegsende unterbreitet hätten. Allerdings seien US-Offizielle skeptisch, ob die US-Regierung oder der Iran offiziell bereits zu entsprechenden Gesprächen bereit seien.