    RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 13500 Pence auf "Outperform" belassen. Mittelverwendung, aktualisierte Ziele und die KI-Konkurrenz hätten im Fokus des Interesses gestanden, schrieb Ben Bathurst am Mittwoch nach einer Roadshow mit dem Finanzchef der Londoner in Kanada. Das Management sei optimistisch, dass die Nachfrage nach ihren Daten in einer KI-Welt nur steige./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:22 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:45 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 98,50EUR auf Tradegate (04. März 2026, 13:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Ben Bathurst
    Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 135
    Kursziel alt: 135
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



