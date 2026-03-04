BARCLAYS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach den Enttäuschungen bei Beiersdorf und Adidas stehe noch der Bericht von Henkel vor der Tür, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch. Die Düsseldorfer müssten im vierten Quartal einiges getan haben, um die Jahresziele für 2025 noch zu erreichen. Das Management habe aber zuletzt optimistisch geklungen. Klar im Fokus stehe allerdings der Ausblick im mauen Umfeld, zusätzlich erschwert durch die Nahost-Eskalation./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 78,50EUR auf Tradegate (04. März 2026, 13:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
