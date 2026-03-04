    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    404.686 ha werden angeboten

    2193 Aufrufe 2193 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alaska im Fokus: Trump startet Auktion für Öl- und Gasunternehmen

    Trump bietet mehr als 1 Million Acres (404.686 Hektar) in Alaska für Öl- und Gasunternehmen zur Auktion an. Hierbei handelt es sich um die erste von sechs Auktionen für Offshore-Öl und -Gas in Alaska.

    404.686 ha werden angeboten - Alaska im Fokus: Trump startet Auktion für Öl- und Gasunternehmen
    Foto: OpenAI

    Die Trump-Regierung wird am Mittwoch mehr als 1 Million Acres (404.686 Hektar) im Cook Inlet in Alaska für Öl- und Gasunternehmen zur Versteigerung anbieten. Dies ist ein wichtiger Test für das Interesse der Branche an Investitionen in dieser Region, wie Reuters berichtet. Bei diesem Verkauf handelt es sich um die erste von sechs Auktionen für Offshore-Öl und -Gas in Alaska, die bis 2032 durch den "One Big Beautiful Bill Act" von US-Präsident Donald Trump vorgeschrieben sind, den er letztes Jahr unterzeichnet hat.

    Vertreter des US Bureau of Ocean Energy Management werden die Gebote über einen Livestream auf ihrer Website ab 10 Uhr Ortszeit Alaska (19:00 Uhr GMT) verlesen. Die Pachtverträge haben laut den Verkaufsunterlagen eine Laufzeit von 10 Jahren und beinhalten eine Lizenzgebühr von 12,5 Prozent auf die geförderten Brennstoffe. Trump strebt eine Ausweitung der heimischen Öl- und Gasressourcen an, auch in Alaska, wo die Förderung seit Jahrzehnten rückläufig ist.

    Öl (Brent)

    +0,65 %
    +16,96 %
    +22,44 %
    +32,06 %
    +16,11 %
    -3,41 %
    +23,73 %
    +124,14 %
    +29,11 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Bohrungen in der Arktis und in Alaska sind ein risikoreiches Unterfangen, das jahrzehntelange Arbeit und Investitionen in Milliardenhöhe erfordert. Bei der letzten bundesstaatlichen Auktion für Flächen im Cook Inlet im Jahr 2022 wurde lediglich ein einziges Gebot abgegeben. Im Cook Inlet gibt es derzeit acht aktive Bundespachtverträge, die alle dem in Houston ansässigen Unternehmen Hilcorp gehören. Derzeit wird auf diesen Flächen weder Öl noch Gas gefördert.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 



    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X
    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    404.686 ha werden angeboten Alaska im Fokus: Trump startet Auktion für Öl- und Gasunternehmen Trump bietet mehr als 1 Million Acres (404.686 Hektar) in Alaska für Öl- und Gasunternehmen zur Auktion an. Hierbei handelt es sich um die erste von sechs Auktionen für Offshore-Öl und -Gas in Alaska.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     