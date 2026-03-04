Alaska im Fokus: Trump startet Auktion für Öl- und Gasunternehmen

Die Trump-Regierung wird am Mittwoch mehr als 1 Million Acres (404.686 Hektar) im Cook Inlet in Alaska für Öl- und Gasunternehmen zur Versteigerung anbieten. Dies ist ein wichtiger Test für das Interesse der Branche an Investitionen in dieser Region, wie Reuters berichtet. Bei diesem Verkauf handelt es sich um die erste von sechs Auktionen für Offshore-Öl und -Gas in Alaska, die bis 2032 durch den "One Big Beautiful Bill Act" von US-Präsident Donald Trump vorgeschrieben sind, den er letztes Jahr unterzeichnet hat.

Vertreter des US Bureau of Ocean Energy Management werden die Gebote über einen Livestream auf ihrer Website ab 10 Uhr Ortszeit Alaska (19:00 Uhr GMT) verlesen. Die Pachtverträge haben laut den Verkaufsunterlagen eine Laufzeit von 10 Jahren und beinhalten eine Lizenzgebühr von 12,5 Prozent auf die geförderten Brennstoffe. Trump strebt eine Ausweitung der heimischen Öl- und Gasressourcen an, auch in Alaska, wo die Förderung seit Jahrzehnten rückläufig ist.

Bohrungen in der Arktis und in Alaska sind ein risikoreiches Unterfangen, das jahrzehntelange Arbeit und Investitionen in Milliardenhöhe erfordert. Bei der letzten bundesstaatlichen Auktion für Flächen im Cook Inlet im Jahr 2022 wurde lediglich ein einziges Gebot abgegeben. Im Cook Inlet gibt es derzeit acht aktive Bundespachtverträge, die alle dem in Houston ansässigen Unternehmen Hilcorp gehören. Derzeit wird auf diesen Flächen weder Öl noch Gas gefördert.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion