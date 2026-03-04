    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Deutsches Designrecht wird modernisiert

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Designs von Produkten sollen besser geschützt und illegale Kopien konsequenter bestraft werden - unabhängig davon, ob es sich um die Gestaltung von Möbeln, Fahrzeugen oder virtuellen Figuren handelt. Das sieht die Modernisierung des Designrechts vor, die das Bundeskabinett auf den Weg gebracht hat. "Produktpiraterie im Designrecht darf kein erfolgreiches Geschäftsmodell sein", erläuterte Justizministerin Stefanie Hubig (SPD). Einzigartiges, innovatives Design sei ein Erfolgsfaktor deutscher Produkte.

    Wenn der Bundestag der Neuregelung zustimmt, werden neue digitale Formen wie dynamische und animierte Designs ausdrücklich ins Gesetz aufgenommen. Neue Schutzregeln für eingetragene Designs sind ebenfalls vorgesehen. Geschützte Designs sollen außerdem künftig mit einem D im Kreis gekennzeichnet werden - ähnlich dem eingekreisten C bei Urheberrechten (Copyright) und dem eingekreisten R für Marken (Registered Trademarks)./ax/DP/stw





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
