RBC stuft DIAGEO auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Outperform" belassen. L'Oreal sei das Paradebeispiel, wie ein Konsumgüterkonzern in unterschiedlichen Preiskategorien erfolgreich sein kann, schrieb James Edwardes Jones am Mittwoch. Diageo müsse "mehr L'Oreal" werden. Noch seien die Briten mit ihrem "high-end gut, low-end schlecht"-Ansatz weit davon entfernt./rob/ag/bek
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 18,00EUR auf Tradegate (04. März 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
